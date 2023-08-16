«В фольгу и под кастрюльку»: бойцы СВО рассказали, как спасают свои жизни на передовой

Не раз в новостях говорили о том, что ВСУ навели артиллерию на российские позиции из-за сотовых телефонов. Якобы именно из-за смартфонов бойцы невольно выдают врагу свое местоположение. И опытные бойцы полностью согласны с этим утверждением.

Пулеметчик из Донбасса с позывным Зеленый сражается с первых дней спецоперации. Он не единожды убеждался в том, что мобильные средства связи лучше при себе не держать. Но это не значит, что солдаты полностью отказываются от гаджетов — просто используют их с умом.

«В расположении с телефоном, тем более если он сенсорный, а не кнопочный, лучше не сидеть. Храним все это мы не при себе. Мы заворачиваем их в фольгу и кладем под кастрюльку метрах в 150-ти от позиции, не ближе. Достаем только при необходимости», — объясняет боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Был случай, когда российские минометчики пренебрегли этим правилом, продолжает Зеленый. ВСУ определили местоположение солдат и потом их накрыли артиллерией.

По словам нашего собеседника, украинцы вообще неровно дышат к телефонам россиян. Доходит до того, что они забирают гаджеты с мертвых тел.

«Мой товарищ погиб в одном из боев от ранения. Мы не сразу могли его вынести с поля боя из-за мощных обстрелов. Но когда достали, телефона при нем не нашли, хотя он его брал с собой. Там было много памятных фото и видео, которые бы пригодились родным», — вздыхает Зеленый.

В тот раз Зеленый пробовал дозвониться, а потом от досады написал грозные и оскорбительные сообщения, но реакции не поступило, хотя телефон был включен.

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