На Украине бронзовый памятник Ленину выставили на продажу за 7 тыс долларов

В Полтавской области выставлен на продажу бронзовый памятник вождю мирового пролетариата и первому руководителю СССР Владимиру Ильичу Ленину, информирует украинский телеканал "Общественное".

Согласно сообщению телеканала, монумент выполнен из бронзы и имеет массу около 2,7 тонны.

Великобагачанский поселковый совет выставил на аукцион бронзовую фигуру Владимира Ленина по стартовой цене более 300 тысяч гривен (7,1 тысячи долларов — прим. ред.). Подать заявку можно до 16 ноября, говорится в сообщении «Общественного».

К настоящему времени информации о том, нашелся ли покупатель на почти 3-тонного Ильича из бронзы - не поступало.

На Украине в 2015 году начался процесс демонтажа памятников, связанных с советской эпохой, и переименования улиц. Это было частью так называемой декоммунизации, инициированной законодательством. Позднее украинские власти расширили свои усилия, начав борьбу не только с наследием СССР, но и со всем, что имело отношение к России.