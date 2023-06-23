«Наблюдает с воздуха, ищет засечки»: боец СВО объяснил, как работает оператор БПЛА

Коптеры на передовой заменили разведчиков. И порой между враждующими сторонами начинается настоящая игра — кто кого сверху переглядит. Боец СВО Александр В. рассказал, как с помощью БПЛА ищут позиции противника, и насколько быстро удается найти спрятанные минометы.

Как только по позиции наших военных происходит первый прилет вражеской артиллерии, оператор БПЛА сразу поднимает «птичку» в воздух и работает. Как объясняет Александр, специалист уже через две-три минуты наблюдает, ищет засечки.

«Засечки определяют дальнобойную, ускоренную РСЗО и прочее. Но это непросто: взять и найти. Быстро или нет — это как как повезет. Если вражеское оружие найдено, то информацию передают вышестоящему командованию», — поясняет боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Командование уже определяет, что делать дальше: либо по врагам отрабатывает авиация, либо артиллерия на месте, если эта цель досягаема для минометов. Однако далеко не все может заметить оператор квадрокоптера, добавляет Александр. Есть такие орудия, как «полька» — польский 60-мм миномет, который невозможно найти, если дрон летит достаточно высоко.

«Так, 82-мм миномет тоже очень сложно обнаружить, потому что калибр маленький, и он сам тоже компактный. Какие побольше калибром — находятся легко. «Ответки» по нашей работе бывают не всегда. Может прилететь сразу же после первой мины, а можем мы на одном месте и месяц простоять, и два, и ни одного пролета не будет», — отмечает Александр.

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