Сломал четыре ребра, но выжил после артобстрела: доброволец СВО чудом выжил под Бахмутом

Ярослав Манцевич из Екатеринбурга несколько месяцев был на передовой, и последние недели перед отпуском он провел под Бахмутом (Артемовском). Недавно он вернулся в зону СВО, однако совсем ненадолго: в результате обстрела боец сломал четыре ребра.

«Барсовец» Ярослав, как и многие ветераны боевых действий, не смог оставаться дома. Буквально спустя пару недель пребывания на гражданке Манцевич вновь отправился обратно. Поводом стала гибель двух его товарищей от украинского танка. Наш собеседник был полон решимости вернуться и отомстить за ребят, но не сложилось.

«Уже будучи под Бахмутом мы с моим напарником попали под артобстрел. Я кинулся в полуразрушенный дом, и на меня упал кусок стены. Когда стена легла, стало обидно: надо было лечь вдоль дороги, точно остался бы цел. Думал, как там товарищ мой, не зацепило ли его. И сам понимал, что отделался легким испугом», — говорит наш собеседник.

В итоге диагноз: четыре ребра — перелом со смещением. Но, как признается Манцевич, уже бегает вовсю и надеется, что на днях его выпишут.

В тот злополучный день ребята шли вдвоем. Манцевич тогда пострадал один, а парень-сослуживец все равно был ранен чуть позже и теперь лежит в госпитале в Москве.

«Сейчас уже почти не болит ничего, слегка тянет. Вообще нет ощущения, что что-то сломано, будто ушиб, но снимки говорят об обратном. Настроение боевое, как выпишут, поеду обратно: отвезу УАЗ с ремонта, подарки своим. К сожалению, пока что, на пару тройку месяцев, я не боец», — заявляет Ярослав журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее боец подразделения «Русский мир» рассказал, из-за чего поверил в приметы на передовой.