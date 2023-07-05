«Намоленный и желанный»: костромичи собрали деньги на колокол в честь погибшего бойца СВО

Эдуард Реунов из Костромы, как и многие бойцы на передовой, стал сильнее верить в Бога. Проведя семь месяцев на фронте, он не раз убеждался, что кто-то свыше хранит его. Об этом солдат не раз говорил своим родным. Реунов обещал вернуться домой и сходить в храм, но только живым ему приехать не удалось.

Сестра бойца — Виктория Хагиева — узнала о гибели любимого младшего брата шестого сентября. Эдуард попал под обстрел. А уже 12-го сентября он был вместе с родными в костромской святыне, Ипатьевском монастыре. В этот день состоялись его похороны.

«Мы всегда верили, что Господь станет беречь Эдика на фронте, как делал это с его первых дней, когда брат родился едва живым. Но на все воля Его», — говорит Виктория журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бойцу дали посмертно орден Мужества, а в родной школе теперь висит мемориальная доска. Ежегодный спортивный турнир по ориентированию на местности назвали в честь Реунова. А на Ильин день, 2 августа, когда свой праздник отмечают десантники, повесят колокол в память о бойце.

«Это будет в Казачьем-Ильинском храме на центральной улице Костромы. Средства на колокол, как и полагается, собирали всем миром. Безусловно, большую часть суммы мы вложили сами, но священник сказал, что смысл в этом есть, только если простой народ в это тоже вложится. Тогда этот колокол будет искренне намолен и желанен», — подчеркивает наша собеседница.

И земляки присоединились. Неравнодушные люди в память о веселом и артистичном парне собрали недостающие средства. А родственники создали волонтерскую группу, которая называется «Армия тыла памяти Эдуарда Реунова».

«Много людей, которые его даже не знали, присоединились к нам. Мы изготавливаем для фронта маскировочные сети, приобретаем некоторые нужные вещи и технику для ребят», — говорит женщина.

Полную историю Эдуарда Реунова читайте здесь.