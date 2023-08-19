«Наш танк был неисправен»: боец СВО рассказал, как русская смекалка спасла солдат

Танкист Иван Алышев пал смертью храбрых на спецоперации. Мужчина не боялся брать на себя ответственность, и даже в самых критических ситуациях знал, что делать. Некоторые его сослуживцы признаются: именно благодаря Ване они остались в живых на передовой.

Александр Т., который сражался плечом к плечу против нацизма с Алышевым, вспоминает русскую смекалку младшего сержанта.

«Наш танк был неисправен, не работала система заряжания. Мы с Ваней заряжали вручную, как в 1941-ом. Было трудно и неудобно, но мы справились и приловчились», — говорит Т. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Александр помнит не все населенные пункты, где они вместе выполняли боевые задачи. Сперва ребята были в Мелитополе. Потом брали Новотроицк, там их товарищ был ранен снайпером в плечо. Вечером в этом поселке бойцы укрывались от артобстрела под стенами местного монастыря. А на следующее утро они присоединились к морской пехоте — Каспийской флотилии из Дагестана.

«В их составе мы освобождали населенные пункты Владимировка, Благодатное и Ольховка. Это все в ДНР. В день, когда погиб Ваня, мы поехали брать село Сладкое. Во время стрельбы по противнику, командир нам приказал откатиться назад. Отъехав, мы увидели, что его танк подбит в гусянку и не может ехать», — вспоминает Александр.

К командиру на помощь поехал танк начальника штаба морпехов, но он заглох, продолжает наш собеседник. Все это время, пока пытались завести танк, артиллерия работала, не прекращая стрельбу. Увидев это, Иван приказал механику-водителю мчаться через поле к ним.

«Когда мы подъехали, мы смогли эвакуировать два экипажа, это шесть человек. Все благодаря тому, что Алышев вовремя среагировал. Но в тот же день, к сожалению, Иван погиб. Он всегда за нами смотрел. Благодаря его мужеству, стойкости, профессиональным качествам как сержанта и человека, я выжил. Это я понял, когда вернулся домой с СВО», — вздыхает Александр.

О том, как после гибели Алышев давал знаки своим близким, читайте здесь.