«Дело было плохо — Иван никогда не жаловался»: жена бойца СВО раскрыла, что утаивал муж на передовой

Младший сержант Иван Алышев был настоящим патриотом. Он жил в российской глубинке, чтобы однажды подняться и поехать на Донбасс, борясь с нацизмом и несправедливостью. Бойца помнят и в Казахстане, и в Удмуртии.

Иван родился в селе Карпово в Казахстане. В семье было пятеро детей, и Ваня был самым младшим.

Встреча сквозь года

В 2004 году семья переехала в Удмуртию. С тех пор Иван постоянно работал: помогал соседям с дровами и вообще по хозяйству. Жена Алышева, Марина, с гордостью говорит, что ее муж с детства умел заработать свою копейку, чтобы лишний раз не беспокоить родителей.

«Ваня увлекался резьбой по дереву, в школе всегда выступал на внеклассных уроках, ходил в театральный кружок. Он был громкий, харизматичный и любил публику, а публика любила его в ответ», — говорит Марина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2007 году Алышев закончил Кельчинскую общеобразовательную школу и поступил в профучилище города Воткинска, а в декабре 2009 года парня призвали в армию. Там он был сперва механиком-водителем, а затем — старшим механиком-водителем боевой машины. В 2016 году младший сержант Иван Алышев выбрал службу по контракту и был уже командиром танка танкового батальона в Грозном.

С будущей женой Иван познакомился еще в 2010 году в Воткинске, но пути молодых людей разошлись. Лишь иногда Марина и Ваня держали связь в соцсетях. Но в 2017 году Марине вдруг приснился ее давний знакомый Алышев.

«Тогда мне показалось это очень странным, и я решила ему написать. Узнав, что он уехал по контракту, спросила, почему. Ваня ответил, что хочет служить своей Родине. Так завязалось наше общение на постоянной основе. В 2018 году в августе Ваня приехал в отпуск, и мы не расставались уже ни на один денечек», — улыбается наша собеседница.

Фото: [ из личного архива семьи Алышевых ]

Жизнь жены военного

Перед СВО Ивана с сослуживцами отправили на учения в Крым. А 24 февраля Алышев позвонил жене и сказал, что их танковый батальон идет в наступление. Этим же утром объявили о начале спецоперации. После этого ни звонка, ни сообщения от Ивана Марина не получала.

«Это были самые тяжелые дни без сна. Восьмого марта муж мне позвонил и сказал, что все хорошо, жив-здоров. Затем еще был звонок 13-го марта и последний — 18-го числа. Тогда он признался, что у него сильно болит палец на ноге, якобы натер берцами. Про себя подумала: «Дело плохо, Иван никогда не жаловался. Видимо что-то серьезное», — признается жена бойца.

И снова ночи без сна, прошла неделя, а сердце Марины сжималось от боли. Она не знала, что муж погиб еще 20-го марта.

«В день гибели мужа я сидела дома с дочерью. Мирослава подняла голову и показала пальчиками на окна: «Папа, папа! Мама, смотри, папа!» Я не придала этому значения. Сказала, что папа скоро вернется. В ночь с 23-го на 24-е марта мне приснился сон, где громким голосом мне сказали: «Алышев Иван погиб», — вспоминает страшные дни Алышева.

А 25-го марта женщине позвонил сослуживец мужа и сообщил о его гибели.

Фото: [ из личного архива семьи Алышевых ]

Мужчина с большой буквы

Марина подчеркивает, что для Ивана служба в армии была смыслом его жизни. Он рассказывал жене, что в армию на срочную службу он был не вполне годен по здоровью. Но все же не сдался, прошел медкомиссию и отправился служить.

«Я нисколько не сомневалась, что Иван вернется с СВО целым и невредимым, в нем всегда была уверена, за ним, как за каменной стеной. Он был очень добрым, всегда всем помогал, всех оберегал, и в любую трудную минуту подавал руку помощи. Он был трудолюбивый и не сидел на месте, постоянно что-то делал, ремонтировал, строил», — говорит Алышева.

У Ивана был большой круг общения. И по сегодняшний день сослуживцы из разных областей, как только получают возможность приехать в отпуск с СВО, навещают Ванину могилку.

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