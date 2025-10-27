Назван возраст выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 году пенсию смогут получать мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет). Об этом Газете.ру сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Досрочная пенсия возможна в отдельных случаях. Женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет, если родили пять и более детей, воспитали их до восьми лет, имеют не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа.

Минимальный страховой стаж для назначения пенсии по старости сохранится на уровне 15 лет, а минимальное количество ИПК останется 30.

Если страховая пенсия будет назначена в январе 2026 года и гражданин наберет 100 ИПК, выплаты составят 25 260,69 руб. в месяц.

По данным Социального фонда РФ на 1 июля 2025 года, средняя пенсия россиян по старости составила 25 098 руб. в месяц. У работающих пенсионеров средняя пенсия достигла 22,1 тыс. руб., у неработающих — 25,8 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.