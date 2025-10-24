Шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные

Один из способов избежать дополнительного рабочего дня — оформить отпуск. Исполнительный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова в интервью RT разъяснила, как россияне могут законно сократить шестидневную рабочую неделю с 27 октября, используя отпуск, отгулы или другие предусмотренные законом основания.

На следующей неделе с 27 октября рабочая суббота, 1 ноября, переносится в честь праздника — Дня народного единства, что делает неделю шестидневной. Остаток дней ежегодного оплачиваемого отдыха можно дробить, главное, чтобы хотя бы одна часть была не меньше двух недель. Работодатель обязан издать приказ, и суббота становится законным выходным.

Другой вариант — отпуск за свой счет. Он предоставляется по заявлению работника с согласия руководителя. Формулировка может быть любой: «по семейным обстоятельствам» или «в связи с личными делами». Для пенсионеров, инвалидов и некоторых категорий работников такие дни закреплены законом.

Также можно использовать отгулы за переработку вместо дополнительной оплаты, если факт переработки документально оформлен. Дополнительно предусмотрены дни отдыха для доноров крови, прохождения медосмотра и временное неполное рабочее время по соглашению сторон.

Для родителей маленьких детей, беременных женщин и отдельных категорий работников такие изменения обязательны по их просьбе. Самовольное отсутствие более четырех часов без уважительной причины считается прогулом. Чтобы шестидневка стала пятидневкой, необходимо подать заявление, получить согласие и оформить приказ.

