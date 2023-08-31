«Не только для бомбежки»: боец СВО рассказал, как дроны помогают наладить связь на фронте

Чтобы солдаты могли выполнять боевые задачи, необходимы грамотные приказы командования, для передачи которых требуются средства связи. Они на передовой помогают взаимодействовать военным и наводить артиллерийские удары.

Как объясняет боец Андрей И., сейчас обе стороны конфликта стали активно использовать беспилотники. Ими не только бомбят противника, но и наблюдают за ситуацией.

«Даже если ребята сообщают об обстановке по рации, необходим объективный контроль. Одно дело, когда слышишь, другое дело, когда видно, что там у людей происходит. Иногда получается настоящий испорченный телефон. С перепугу бойцы кричат: «Идут из одной точки в другую 50 вражеских машин», — вспоминает Андрей.

Солдат поясняет, что полсотни единиц техники — это совсем плохо. Все сперва переполошились, но потом запустили «птичку» и выяснилось, что у страха глаза велики. Оказалось, парни просто услышали шум и испугались. Такого количества танков не было.

Но даже наличие рации успокаивает: когда человек на поле боя знает, что он может с кем-то связаться, это убирает чувство покинутости, сообщает солдат.

«Одна из главных проблем состоит в том, что можно запаниковать, и когда ты можешь запросить старшего, когда ты знаешь, что тебя слышит старший товарищ, ты можешь спокойно выполнить приказ», — добавляет боец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Андрей особенно благодарит связистов, которые протягивают полевки (полевые кабели) и ставят выносные антенны. Именно благодаря им на фронте приказы распространяются быстро и надежно.

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