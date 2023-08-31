«Не только для бомбежки»: боец СВО рассказал, как дроны помогают наладить связь на фронте
Участник спецоперации раскрыл, как следят за обстановкой на передовой
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Чтобы солдаты могли выполнять боевые задачи, необходимы грамотные приказы командования, для передачи которых требуются средства связи. Они на передовой помогают взаимодействовать военным и наводить артиллерийские удары.
Как объясняет боец Андрей И., сейчас обе стороны конфликта стали активно использовать беспилотники. Ими не только бомбят противника, но и наблюдают за ситуацией.
«Даже если ребята сообщают об обстановке по рации, необходим объективный контроль. Одно дело, когда слышишь, другое дело, когда видно, что там у людей происходит. Иногда получается настоящий испорченный телефон. С перепугу бойцы кричат: «Идут из одной точки в другую 50 вражеских машин», — вспоминает Андрей.
Солдат поясняет, что полсотни единиц техники — это совсем плохо. Все сперва переполошились, но потом запустили «птичку» и выяснилось, что у страха глаза велики. Оказалось, парни просто услышали шум и испугались. Такого количества танков не было.
Но даже наличие рации успокаивает: когда человек на поле боя знает, что он может с кем-то связаться, это убирает чувство покинутости, сообщает солдат.
«Одна из главных проблем состоит в том, что можно запаниковать, и когда ты можешь запросить старшего, когда ты знаешь, что тебя слышит старший товарищ, ты можешь спокойно выполнить приказ», — добавляет боец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Андрей особенно благодарит связистов, которые протягивают полевки (полевые кабели) и ставят выносные антенны. Именно благодаря им на фронте приказы распространяются быстро и надежно.
Ранее участник СВО рассказал о тактике ВСУ на поле боя.