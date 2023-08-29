«Украинцы избегают ближнего боя»: боец СВО рассказал о тактике ВСУ на поле боя

Опытные бойцы спецоперации не ленятся много копать. Именно надежные блиндажи и окопы способны защитить их от вражеских обстрелов, а так как двигаться по линии фронта приходится много, то и защищаться надо каждый раз.

Боец Александр В. рассказал нашему корреспонденту, что прятаться приходилось часто. И в основном ранения получают не от пуль.

«Чаще всего по нам пускали мины и беспилотники с гранатами, обкладывали «Градами» и использовали минометы. Иногда по нам даже танк стрелял, а вот пулевых ранений не было, потому что ближнего боя украинцы избегают», — объясняет ситуацию участник СВО корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Александр вспомнил, как в один из дней СВО перед его подразделением находились десантники, они держали правый фланг. Они отстреливались, а наш собеседник со своими подчиненными держали оборону.

«У нас самих был миномет, пулеметы ДШК и автоматы, которыми мы простреливали все позиции, чтобы враг к нам не подошел. Мы стояли у реки, и пришел приказ отойти на правый берег. Мы собрали все вещи, погрузили в КамАЗы и доехали до воды. Там уже переходили пешком по дамбе», — отмечает Александр.

По словам бойца, все было заполнено техникой и солдатами. Собралась большая колонна, и в этот момент было страшнее всего.

«Каждого по очереди пускали проходить по дамбе: сначала одни прошли, потом подождали и прошли другие. Идти было страшно, потому что если бы был обстрел, то, я думаю, могли погибнуть все. Но командование все рассчитало хорошо, никаких снарядов по нам не летело», — признается В.

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