«Нескольких ребят взяли в плен, а все остальные погибли»: брянский танкист смог сбежать от смерти
В зоне СВО погиб офицер, который мечтал быть похожим на своих дедов
Фото: [из личного архива семьи Новиковых]
С детства Михаил Новиков воспитывался на историях реальных подвигов: отважных боев, в которых участвовали его деды и прадеды. Парень из Брянска вырос в семье военных. С первых дней спецоперации молодой офицер боролся с нацизмом.
После школы с результатом 99 баллов из 100 возможных Новиков поступил в «Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище». Став лейтенантом, Михаил очень радовался, с гордостью носил свою форму и о другой профессии даже не помышлял.
Мама офицера Елена Владимировна говорит, что Мишу отправили служить в Клинцы, небольшой город в Брянской области. К 2021 году Новиков дослужился до старшего лейтенанта.
«Сын мечтал быть похожим на своих дедов, чтобы семья тоже им гордилась», — отмечает Елена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В начале 2022-го года Новиков стал командиром танковой роты в Ельне и получил звание капитана. Весь февраль он созванивался с любимой девушкой Настей, пара планировала свадьбу, хотела завести детей. Но началась СВО, и 24-го числа на связь Новиков уже не вышел. Близкие принялись звонить в воинскую часть и в Министерство обороны. Никакой информации не было.
В середине марта Михаил все же ненадолго позвонил, спросил, как его сестра и трижды повторил маме, что любит ее.
«В конце марта в интернете я увидела видеоролик, что лишь нескольких ребят из его воинской части взяли в плен, а остальные погибли. У нас сразу паника, стали везде звонить, и нам сказали, что живыми вышла дюжина бойцов. Через день сын позвонил сам, сказал, что чудом спасся, ведь спаслись только трое», — вспоминает свои переживания мать.
На тот раз офицеру удалось спастись. На Пасху Новиков приехал домой на пару дней.
«Я просто умоляла его расторгнуть контракт и больше не ехать на передовую. А он лишь повторял: «Я офицер. Это моя профессия, я должен», — утирает слезы Елена.
Михаил погиб 10 мая, когда наехал на мину. Это случилось на следующий день после его возвращения «за ленточку».
Полную историю бойца Михаила Новикова читайте здесь.