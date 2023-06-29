«Нескольких ребят взяли в плен, а все остальные погибли»: брянский танкист смог сбежать от смерти

С детства Михаил Новиков воспитывался на историях реальных подвигов: отважных боев, в которых участвовали его деды и прадеды. Парень из Брянска вырос в семье военных. С первых дней спецоперации молодой офицер боролся с нацизмом.

После школы с результатом 99 баллов из 100 возможных Новиков поступил в «Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище». Став лейтенантом, Михаил очень радовался, с гордостью носил свою форму и о другой профессии даже не помышлял.

Мама офицера Елена Владимировна говорит, что Мишу отправили служить в Клинцы, небольшой город в Брянской области. К 2021 году Новиков дослужился до старшего лейтенанта.

«Сын мечтал быть похожим на своих дедов, чтобы семья тоже им гордилась», — отмечает Елена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В начале 2022-го года Новиков стал командиром танковой роты в Ельне и получил звание капитана. Весь февраль он созванивался с любимой девушкой Настей, пара планировала свадьбу, хотела завести детей. Но началась СВО, и 24-го числа на связь Новиков уже не вышел. Близкие принялись звонить в воинскую часть и в Министерство обороны. Никакой информации не было.

В середине марта Михаил все же ненадолго позвонил, спросил, как его сестра и трижды повторил маме, что любит ее.

«В конце марта в интернете я увидела видеоролик, что лишь нескольких ребят из его воинской части взяли в плен, а остальные погибли. У нас сразу паника, стали везде звонить, и нам сказали, что живыми вышла дюжина бойцов. Через день сын позвонил сам, сказал, что чудом спасся, ведь спаслись только трое», — вспоминает свои переживания мать.

На тот раз офицеру удалось спастись. На Пасху Новиков приехал домой на пару дней.

«Я просто умоляла его расторгнуть контракт и больше не ехать на передовую. А он лишь повторял: «Я офицер. Это моя профессия, я должен», — утирает слезы Елена.

Михаил погиб 10 мая, когда наехал на мину. Это случилось на следующий день после его возвращения «за ленточку».

Полную историю бойца Михаила Новикова читайте здесь.