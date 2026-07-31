«Несуразно и вызывающе»: стилист объяснила, почему крупным женщинам с большими ногами нельзя носить леопардовые лосины

Стилист Наталья Темирлаева в беседе с « Абзацем » посоветовала крупным женщинам с большими ногами отказаться от леопардовых лосин из-за коварности принта. По ее словам, такая вещь требует тщательного подхода и должна сочетаться с особенностями фигуры и персональным стилем, иначе образ получится несуразным.

Эксперт пояснила, что использовать леопардовые лосины нужно уместно, а не просто потому, что они попались под руку. Обычной женщине она рекомендует приобретать их в последнюю очередь. Лучше отдать предпочтение однотонным моделям, которые подходят для любого случая. Если же образ требует яркого принта, он должен быть самостоятельным элементом, а остальные детали — сдержанными, чтобы не выглядеть вызывающе.