Ночные «мусорные ниндзя» в Серпухове устроили полосу препятствий на дороге

В Серпухове на улице Крупской подростки устроили ночной аттракцион — выкатывали мусорные баки прямо на проезжую часть, превращая дорогу в импровизированную трассу с препятствиями. Однако их «игры» не остались незамеченными: камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителей. Теперь хулиганам и их родителям грозит административная ответственность и внушительные штрафы, пишет REGIONS .

Тихий ночной двор в Серпухове превратился в сцену для странных развлечений. Компания подростков, которых уже окрестили «мусорными ниндзя», выкатывала контейнеры с отходами на проезжую часть у дома № 12 по улице Крупской. Цель такой забавы оставалась загадкой — то ли испытать реакцию водителей, то ли просто добавить драйва в ночные маршруты.

Но, как часто бывает, безнаказанность длилась недолго. Камеры наружного наблюдения четко зафиксировали лица хулиганов. Теперь их ждет не игра, а разбирательство с властями. В администрации округа подчеркнули: такие действия — не безобидные шалости, а административное правонарушение, которое может обернуться серьезными финансовыми потерями для семей нарушителей.

В полиции Серпухова также отметили: то, что кажется веселым приключением, может оставить неприятный след в биографии. Даже если жертв и разрушений не случилось, сам факт противоправных действий уже зафиксирован. Остается надеяться, что для подростков эта история станет уроком, а не поводом для новых «ночных экспериментов» с городским имуществом.