Новые детали в деле о пропаже Усольцевых: загадочную находку в тайге назвали бессмыслицей

Найденный в красноярской тайге обломок палки для скандинавской ходьбы не имеет отношения к пропавшей семье Усольцевых. Об этом RT заявила дочь главы семейства Светлана, опровергнув появившуюся в СМИ версию.

История с пропажей семьи Усольцевых из Красноярского края обрастает новыми деталями, но главный вопрос — где находятся люди — пока остается без ответа. Муж, жена и их пятилетняя дочка ушли в поход 28 сентября 2025 года и не вернулись. С тех пор минула не одна неделя.

Недавно в зоне поисков обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы. Некоторые предположили, что вещь может принадлежать пропавшим. Однако дочь Сергея Усольцева от предыдущего брака Светлана эти догадки категорически отвергла. В беседе с RT она заявила: семья никогда не увлекалась скандинавской ходьбой. По словам женщины, в походе такая палка только создавала бы неудобства и совершенно ни к чему.

Тем временем в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что активные поиски приостановлены. Сейчас правоохранители решают, как организовать дальнейшую работу. Что именно произошло в сибирских горах — пока загадка.

Что известно об исчезновении

Усольцевы отправились на прогулку в район горы Буратинка. С собой взяли туристическое снаряжение. Свидетели видели, как они направлялись в сторону Кутурчинского Белогорья. Примерное время возвращения на турбазу в поселке Кутурчин — три-три с половиной часа. Но семья так и не вышла к людям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. К поискам подключились десятки добровольцев, в том числе отряд «ЛизаАлерт». Помогать приезжали волонтеры из Москвы и соседних регионов. Позже к операции присоединились 50 курсантов из Военно-инженерного института СФУ.

Работу сильно осложнила погода. В горах уже выпал снег, ночью температура опускается до нуля. А в тайге водятся медведи, волки и другие хищники — это добавляет тревоги за судьбу пропавших.

Версии: от несчастного случая до криминала

Следователи склоняются к тому, что произошел несчастный случай. Криминальная версия пока не нашла подтверждений. Информация о том, что телефон Сергея Усольцева якобы выходил в сеть, не подтвердилась.

Знакомые семьи говорят, что Усольцевы были опытными туристами. Сергей — руководитель фирмы по производству порошковой краски, Ирина работала психологом. Они часто ходили в походы с детьми и знали, как вести себя в лесу.

Одна из версий, которую обсуждают волонтеры, — Сергею могло внезапно стать плохо. Инфаркт, инсульт или тяжелая травма. Ирина с маленьким ребенком в таком случае просто не смогла бы самостоятельно выбраться из тайги.

Версию с нападением диких животных волонтеры называют маловероятной. Если бы медведь или волки растерзали людей, остались бы следы. Животные не съедают троих человек за один день, они возвращаются к добыче. Но с воздуха ничего подозрительного не заметили.

Странная деталь: почему нет костров?

Волонтер Ирина Якунина обратила внимание на одну загадочную подробность. В машине Усольцевых нашли упаковку спичек. Не хватало всего одного коробка. Однако в районе поисков нет никаких следов костров. Дроны с тепловизорами и самолет не зафиксировали открытого огня.

Если пропавшие не разводили костер в первую же холодную ночь, у них был риск замерзнуть. Для опытных туристов это странно.

Заблудиться в «дурнине»

Охотники и местные жители знают: в тех краях есть сеть старых лесовозных дорог, оставшихся с советских времен. Сейчас они заросли и превратились в лабиринт. Охотники называют такие тропы «дурниной» — человек идет по ним, надеясь выйти к людям, а попадает лишь на заброшенную делянку.

Возможно, Усольцевы свернули на одну из таких дорог и заблудились. Местность там очень тяжелая, говорят специалисты.

Что с машиной и домом

В доме семьи провели обыск. Все ценные вещи на месте. Никаких следов того, что Усольцевы куда-то собирались надолго или планировали скрыться, не обнаружено. В машине нашли детские вещи и игрушки.

Шансов найти пропавших живыми, по оценке источника RT в правоохранительных органах, практически нет. Но официально поиски пока не завершены — решается вопрос, как их продолжать.

Ранее стало известно, что в тайге нашли вещь, предположительно, принадлежащую пропавшей почти год назад семьи.