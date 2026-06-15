Оперативники нагрянули на юбилей вора в законе в Москве: впервые с 90-х пресечена сходка «титулованных» авторитетов

В столице случилось событие, отдающее лихими 90-ми. Оперативники Главного управления уголовного розыска нагрянули на юбилей вора в законе. Поводом для визита стало присутствие двух «титулованных» гостей — воров в законе Вагифа и Торчика. Это первый с 1990-х годов случай пресечения подобной встречи. Об этом сообщает Lenta.ru.

Авторитетный вор в законе Сурен Тавадов, которого называют любимцем легендарного Деда Хасана и последним «коронованным» до конфликта на большой сходке в Лужниках, решил отметить день рождения в элитном ресторане. Пригласил друзей и родственников. Но на праздник заявились не только близкие.

Оперативники ГУУР МВД России получили информацию, что на торжестве собрались воры в законе. Выезд был молниеносным. По данным «Прайм Крайм», это лишь третий подобный случай в новейшей истории. Первый произошел в 1992 году в мотеле «Солнечный» (встреча с участием «Росписи» у Шурика Захара), второй — в 1995-м в гостинице «Украина» у Рамаза Дзнеладзе. Теперь — третий, спустя почти 30 лет.

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