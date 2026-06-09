Отек мозга и обморок: терапевт назвал симптомы перегрева на солнце, которые нельзя пропустить
Врач Тарасов: в тяжелых случаях тепловой удар приводит к нарушению работы сердца
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Летнее солнце — это не только загар и хорошее настроение. При долгом пребывании на жаре организм может дать сбой, и легкое недомогание рискует перерасти в тепловой удар с отеком мозга и остановкой сердца. Врач-терапевт Евгений Тарасов в интервью REGIONS объяснил, где проходит тонкая грань между перегревом и угрозой жизни, какие симптомы нельзя игнорировать и почему ледяная вода в зной — плохой помощник.
Большинство людей воспринимает летнюю жару как досадную помеху или повод выпить лишний стакан лимонада. Но медики смотрят на ситуацию иначе. Когда столбик термометра зашкаливает, а человек часами торчит под прямыми лучами, его организм начинает работать на пределе. И в какой-то момент система охлаждения ломается.
«Тепловой удар — это острое состояние, при котором нарушается работа системы терморегуляции. Организм перегревается настолько, что начинает страдать нервная система, сердечно-сосудистая система и внутренние органы», — объяснил Тарасов.
Как отличить усталость от опасного состояния
Первые признаки перегрева коварны. Человек списывает слабость на духоту, головную боль — на перепад давления. А в это время тело уже подает сигналы SOS. Врач перечислил ранние симптомы:
- Сильная слабость, которая не проходит в тени.
- Головокружение и ощущение нехватки воздуха.
- Тошнота, иногда переходящая в рвоту.
- Учащенный пульс и горячая сухая кожа.
Если на этом этапе не уйти с солнца, состояние ухудшается. Появляются спутанность сознания, человек перестает узнавать знакомые лица, начинаются судороги. Самый тревожный знак — потеря сознания. Температура тела при этом может подскочить до 39-40 градусов и выше.
Скорая помощь на месте: что делать
Если рядом с кем-то случился приступ, счет идет на минуты. Алгоритм действий, по словам Тарасова, выглядит так:
- Немедленно убрать пострадавшего с жары в прохладу или хотя бы в тень.
- Расстегнуть или снять тесную одежду, обеспечить приток свежего воздуха.
- Уложить человека на спину с приподнятой головой.
- Начать физическое охлаждение: влажные полотенца на шею, лоб, подмышки и пах.
- Если человек в сознании — поить прохладной (но не ледяной!) водой мелкими глотками.
Особое предупреждение: пить ледяную воду или нырять в холодную ванну нельзя. Это вызывает спазм сосудов и создает дополнительный стресс для перегретого организма, что может спровоцировать остановку сердца.
Когда вызывать скорую без разговоров
Есть ситуации, когда домашних методов недостаточно и нужны врачи с капельницами и кислородом. Поводом для звонка в 103 должны стать:
- Потеря сознания (даже на несколько секунд).
- Выраженная слабость, при которой человек не может встать.
- Судороги любого характера.
- Нарушение речи или координации (человек «заплетается» и шатается).
Температура выше 39 градусов на фоне остановки потоотделения — прямой путь к реанимации. Без своевременной помощи тепловой удар способен привести к отеку мозга, острой почечной недостаточности и фибрилляции желудочков сердца.
Группы риска: кто в зоне поражения первой
Терапевт подчеркнул, что способность адаптироваться к жаре у всех разная. Некоторые категории людей перегреваются в два раза быстрее остальных. В зоне особого внимания:
- Дети до 6-7 лет (система терморегуляции еще незрелая).
- Пожилые люди (сосуды уже не такие эластичные).
- Беременные женщины (двойная нагрузка на организм).
- Люди с хроническими болезнями сердца, почек и диабетом.
«У этих категорий способность организма адаптироваться к высокой температуре снижена, поэтому перегрев развивается быстрее», — пояснил врач.
Профилактика: как не доводить до крайностей
Чтобы не стать героем больничной хроники, достаточно соблюдать несколько простых правил. Врач советует:
- Ограничить выход на улицу с 11:00 до 16:00 — в самые пиковые солнечные часы.
- Носить светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) и обязательно головной убор.
- Пить обычную воду без газа, не дожидаясь чувства жажды.
- Отказаться от тяжелых физических нагрузок на открытом солнце.
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