Первый российский человекоподобный робот с ИИ упал во время своей презентации

На презентации первого отечественного антропоморфного робота Aidol произошел сбой в демонстрации. Видеоматериалы с этого события были опубликованы в минувший вторник, 11 ноября, изданием «Известия». Этот робот является первым в стране, который может передвигаться, взаимодействовать с предметами и общаться.

На видеозаписи робот выходит на сцену в сопровождении двух людей. Во время попытки махнуть рукой он теряет равновесие и падает. Разработчики предпринимают меры, чтобы сгладить произошедший конфуз.

«Мы тестировали не раз в разных позициях. <...> Здесь нужно учесть, что была действительно другая обстановка», — посетовал гендиректор Aidol Владимир Витухин.

Робот мог не справиться с задачами из-за плохого освещения или сбоя, предположил он. Команда обязательно разберется в причинах.

В стране появился уникальный робот, который умеет передвигаться, взаимодействовать с предметами и общаться. Он был создан компанией «Новая технологическая коалиция» под названием Aidol и может функционировать автономно, без доступа к интернету. Несмотря на недавние сложности, разработчики продолжают подчеркивать инновационный характер своего проекта.

Робот, оснащённый системой из 19 сервоприводов, способен воспроизводить 12 основных эмоций. Он разработан для применения в сфере услуг, общественных пространствах, а также промышленном производстве.