Под Белгородом погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Военный блогер Владимир Романов сообщил, что в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам блогера, журналист погибла при выполнении редакционного задания в среду, 26 марта, в районе Демидовки в Белгородской области.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала подтвердил гибель журналиста. Последний пост корреспондента был сделан в ее телеграм-канале 26 марта.

По информации телеграм-канала Mash, Прокофьева подорвалась на вражеской мине. Девушке было 35 лет. От полученных тяжелых осколочных ранений она скончалась. Также тяжелое ранение получил оператор Дмитрий Волков.

На этой неделе в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погибли другие российские журналисты — военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Корреспондент телеканала Никита Гольдин получил тяжелое ранение.

Федорчак, освещавший проведение спецоперации на Харьковском направлении, погиб в результате удара ВСУ американскими ракетами HIMARS. Он был посмертно награжден орденом «За верность долгу».

Ранее сообщалось, что на телевышке в Симферополе разместили фото убитого военкора «Известий» Александра Федорчака.