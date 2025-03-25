Военный журналист телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил серьёзное ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно из сообщения самого телеканала в социальных сетях.

По информации телеканала, Гольдин находился в одном автомобиле с Андреем Пановым, оператором, и Александром Сиркели, водителем, которые погибли в понедельник, 24 марта. В результате обстрела, осуществлённого украинскими военными, автомобиль, в котором находились журналисты, был поражён двумя ракетами HIMARS.

Напомним, в зоне проведения специальной военной операции 24 марта не стало Александра Федорчака, корреспондента «Известий». Спустя некоторое время стало известно о гибели Андрея Панова, оператора телеканала «Звезда», и Александра Сиркели, водителя съемочной группы.

Журналисты погибли в Луганской Народной Республике в результате удара украинских боевиков по гражданскому автомобилю, в котором находились представители средств массовой информации.

Ранее руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела города Кременная погибли шесть человек, в том числе трое российских военных корреспондентов.