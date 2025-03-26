На симферопольской телевышке разместили фото убитого военкора «Известий» Федорчака
Фото: [pxhere.com]
На телебашне в Симферополе появилась памятная надпись и фотография, посвященная военкору «Известий» Александру Федорчаку, который погиб в результате удара украинских боевиков. Эти кадры транслирует на своем сайте телеканал РЕН ТВ.
На телевизионной вышке можно увидеть траурные свечи, а также даты рождения и гибели Александра Федорчака.
Телевизионный канал напомнил, что погибший военный корреспондент был уроженцем Крыма. До прихода на телевидение он работал в газете.
Во время специальной военной операции Федорчак освещал события в зоне боевых действий. Его последний репортаж был опубликован 23 марта и был посвящен ситуации на купянском направлении.
Напомним, в зоне проведения специальной военной операции 24 марта не стало Александра Федорчака, корреспондента «Известий». Спустя некоторое время стало известно о гибели Андрея Панова, оператора телеканала «Звезда», и Александра Сиркели, водителя съемочной группы.
Журналисты погибли в Луганской Народной Республике в результате удара украинских боевиков по гражданскому автомобилю, в котором находились представители средств массовой информации.
Ранее руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела города Кременная погибли шесть человек, в том числе трое российских военных корреспондентов.