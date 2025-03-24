Стало известно о гибели военкора «Известий» после удара украинской артиллерии

Военкор «Известий» Александр Федорчак был убит в ЛНР из-за артиллерийского удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале СМИ.

До этого «Известия» писали о гибели журналиста в понедельник на СВО.

«Его последний репортаж вышел в эфир 23 марта, корреспондент работал в Харьковской области на купянском направлении», — следует из опубликованного сообщения.

Там уже уточняется, что Александр родился в Крыму и изначально работал корреспондентом в газете, а на телевидении трудился в течение нескольких лет.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о том, что украинские военные находятся в Курской области в критическом положении.