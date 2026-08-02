Погиб, как герой: в Москве посмертно наградят охранника за попытку предотвратить теракт

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что 21-я премия имени Тиграна Кеосаяна будет вручена посмертно охраннику, погибшему при взрыве в Москве 1 августа. Мужчина преградил путь злоумышленнице с взрывным устройством, что спасло десятки людей, и теперь его подвиг отметят премией в 1 млн рублей.

Охранник, закрывший собой вход в ресторан на Кудринской площади и не позволивший пронести бомбу внутрь, удостоен высокой награды посмертно. В своем Telegram-канале Маргарита Симоньян подтвердила, что 21-я премия имени Тиграна Кеосаяна будет передана семье героя. По ее словам, если бы он не остановил женщину со взрывчаткой, число жертв оказалось бы значительно больше.

Эта премия, учрежденная главредом RT, составляет 1 млн рублей и присуждается тем, кто жертвует собой во имя спасения других. Симоньян подчеркнула, что подвиг охранника заслуживает самой высокой оценки, и выразила соболезнования его близким.

Ранее, 20-ю премию получила 13-летняя Ксюша из Пермского края – девочка спасла свою бабушку во время разрушительного паводка.

Также стало известно, что ресторан, где произошел взрыв, принес извинения за скандальный пост.