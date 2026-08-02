Ресторан принес извинения за скандальный пост после теракта в Москве

Ресторан Balzi Rossi, расположенный на Кудринской площади, принес официальные извинения за публикацию, которая появилась в соцсетях после взрыва. Ранее заведение сообщало, что его помещение не пострадало, однако позже признало такой тон неуместным и пообещало оказать поддержку семьям жертв.

В центре Москвы разворачивается не только расследование трагедии, но и информационная реакция вокруг нее. Ресторан Balzi Rossi удалил свой прежний пост, в котором спешил успокоить гостей относительно сохранности интерьеров. В новом заявлении представители заведения назвали ту публикацию крайне неуместной в свете случившегося и принесли публичные извинения.

В дополнение к словам владельцы ресторана заявили о решении помочь семьям тех, кто лишился жизни при взрыве. Они пообещали связаться с родственниками погибших в ближайшее время и заверили, что уже приняли внутренние меры, чтобы подобные ошибки в коммуникации не повторялись.

Напомним, 1 августа на Кудринской площади прогремел взрыв – самодельное устройство сработало при попытке женщины пронести его внутрь. Охранник преградил путь, однако в результате детонации погибли сама злоумышленница, сотрудник охраны и один из посетителей, позднее число жертв возросло до пяти.