Полиция выясняет детали гибели подростка во время мотокросса на Ставрополье

Фото: [ Гонка на мотоциклах «СуперЭндуро» на «Мотовесне» в «Патриот Экспо» Одинцовского округа/Медиасток.рф ]

В Красногвардейском округе Ставропольского края на соревнованиях по мотокроссу произошла трагедия. Об этом 3 ноября информирует управление Следственного комитета России по региону. Один подросток погиб, а двое получили травмы.

В результате инцидента 16-летний спортсмен получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в больнице. Кроме того, двое других несовершеннолетних также получили ранения и были госпитализированы.

«В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Следователи инициировали уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. В данный момент проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.