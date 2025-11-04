Полиция выясняет детали гибели подростка во время мотокросса на Ставрополье
Один ребенок погиб и двое пострадали во время мотокросса на Ставрополье
Фото: [Гонка на мотоциклах «СуперЭндуро» на «Мотовесне» в «Патриот Экспо» Одинцовского округа/Медиасток.рф]
В Красногвардейском округе Ставропольского края на соревнованиях по мотокроссу произошла трагедия. Об этом 3 ноября информирует управление Следственного комитета России по региону. Один подросток погиб, а двое получили травмы.
В результате инцидента 16-летний спортсмен получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в больнице. Кроме того, двое других несовершеннолетних также получили ранения и были госпитализированы.
«В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает», – говорится в сообщении.
Следователи инициировали уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. В данный момент проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.