«Получилось только ценой жизней»: штурмовик рассказал, почему было так сложно выдавливать ВСУ из домов

Константин участвовал во взятии одного из населенных пунктов, который часто сравнивали с крепостью.

«Были целые кварталы многоэтажек, где каждое окно и каждая квартира представляли угрозу. Националисты прятались в жилищах людей и оттуда обстреливали наши отряды. Позже мы уже поняли, что не за любой дверью сидит враг — они предпочитают бронированные укрытия», — отмечает солдат, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В тех местах, куда можно зайти легко, обычно спокойно, а вот за плотными железными дверями украинцы усаживались крепко, продолжает боец.

«Пока мы поняли всю суть дела, пока учились грамотно заходить в дома или квартиры, потеряли многих своих товарищей. Получилось все только на своих ошибках и ценой жизней и здоровья солдат. Но все же мы научились и сделали свою работу», — утешает себя наш собеседник.

Дух батальона, где служил Константин, был крепким, и бойцы на кураже выполняли задачи задачи. Хоть на это ушла не одна неделя и не один месяц. Бывали и случаи, когда у некоторых не выдерживали нервы.

«Был у нас парень, который сильно распереживался, нашел спиртное и запил. Конечно, это очень серьезный проступок. Командование его тут же перевело в другое место. Говорят, туда, где было еще жарче», — вздыхает боец.

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