«Получилось только ценой жизней»: штурмовик рассказал, почему было так сложно выдавливать ВСУ из домов
Штурмовик СВО раскрыл, почему так трудно брать украинские поселки и города
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
Трудно дается российским солдатам взятие каждой деревни «за ленточкой». Украинцы упорно обороняются, скрываясь за спинами мирных граждан. Боец Константин В. рассказал нашему изданию, как ему ценой жизни сослуживцев приходилось постигать тонкости штурма населенных пунктов.
Константин участвовал во взятии одного из населенных пунктов, который часто сравнивали с крепостью.
«Были целые кварталы многоэтажек, где каждое окно и каждая квартира представляли угрозу. Националисты прятались в жилищах людей и оттуда обстреливали наши отряды. Позже мы уже поняли, что не за любой дверью сидит враг — они предпочитают бронированные укрытия», — отмечает солдат, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В тех местах, куда можно зайти легко, обычно спокойно, а вот за плотными железными дверями украинцы усаживались крепко, продолжает боец.
«Пока мы поняли всю суть дела, пока учились грамотно заходить в дома или квартиры, потеряли многих своих товарищей. Получилось все только на своих ошибках и ценой жизней и здоровья солдат. Но все же мы научились и сделали свою работу», — утешает себя наш собеседник.
Дух батальона, где служил Константин, был крепким, и бойцы на кураже выполняли задачи задачи. Хоть на это ушла не одна неделя и не один месяц. Бывали и случаи, когда у некоторых не выдерживали нервы.
«Был у нас парень, который сильно распереживался, нашел спиртное и запил. Конечно, это очень серьезный проступок. Командование его тут же перевело в другое место. Говорят, туда, где было еще жарче», — вздыхает боец.
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