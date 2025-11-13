Посольство РФ в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве, он не подтвердился

Посольство России в Уругвае получило сообщение о заложенной бомбе. Однако проверка показала, что информация была ложной. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные российской дипломатической миссии.

Ранее в среду, 12 ноября, местное издание El Observador и другие уругвайские СМИ сообщили о поступившей информации о возможной угрозе взрыва в здании посольства в Монтевидео. Пожарные были уведомлены о звонке с угрозами о наличии взрывного устройства, как отметила газета.

«Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась. По имеющимся данным, звонок об угрозе исходил от проукраинского провокатора», — сказали в посольстве.

В местной пожарной службе, по сообщению для журналистов, устройство не было обнаружено.