Песков заявил, что помощники Трампа и Путина начали подготовку к встрече

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились поручить своим помощникам незамедлительно начать подготовку к встрече между лидерами двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он указал, что начались работы по созданию переговорной группы для диалога с США, однако подчеркнул, что приглашение Трампа в Москву не означает его прибытия на празднование Дня Победы.

Что касается возможного участия Китая в переговорах, Песков отметил, что говорить об этом пока рано, добавив, что Москва ценит свои отношения с Пекином.

Темы Крыма и новых регионов России не обсуждались в ходе разговора, также нет ясности относительно формата диалога по Украине, и говорить о вовлеченности Европы на данный момент преждевременно, уточнил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул важность этого разговора, так как лидеры двух стран не общались на протяжении нескольких лет. В ходе беседы также затрагивались вопросы энергетики, но детали он не раскрыл.

Песков оставил без комментариев вопрос о том, был ли разговор президентов России и США первым с момента инаугурации Трампа и по чьей инициативе он состоялся.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа испугал европейских и украинских чиновников.