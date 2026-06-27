Представителю Подольска вручили благодарность за вклад в молодежную политику региона

В Доме правительства Московской области прошла стратегическая сессия, посвященная молодежной политике, сообщила пресс-служба администрации Подольска. Участники обсуждали, как создать условия для самореализации молодых людей, поддержать студенческие инициативы, а также развивать волонтерство и профориентацию.

Заместитель председателя комитета по культуре, туризму и молодежной политике Ольга Соколова была отмечена благодарностью за активную общественную деятельность и вклад в развитие региона. Награда стала признанием ее работы с молодежью и участия в реализации социально значимых проектов.

В ходе сессии также говорили о необходимости вовлечения молодежи в социально-экономические процессы региона. По итогам встречи участники наметили конкретные шаги по усилению работы с молодыми кадрами и расширению молодежных проектов в Подмосковье. Особое внимание уделили профориентации школьников и студентов, а также поддержке добровольческих инициатив.

Представители муниципалитетов поделились успешными практиками, а эксперты предложили новые форматы взаимодействия с молодежью. Было решено продолжить системную работу в этом направлении. Власти региона намерены активнее привлекать молодых людей к решению городских и областных задач, чтобы их энергия и идеи работали на благо Подмосковья.

Ранее сообщалось, что молодежный форум «Мы — Россия» в Подмосковье объединил 300 участников из четырех регионов.