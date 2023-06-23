«Превращает получку в муку, масло, сахар и яйца»: женщина-дворник тратит зарплату на продукты для передовой

Галина Попова, которую все знакомые ласково называют просто Галя, работает дворником. Она стала убирать два дополнительных дома, чтобы больше помогать солдатам на передовой. Женщина входит в «кулинарный батальон» Липецкой области и готовит домашнюю еду бойцам.

Как рассказывает про подругу Алла Юсина, Галя тратит на волонтерство практически всю заработанную тяжелым трудом сумму.

«Оставляет что-то на коммуналку и на какой-то минимум еды для себя, выкраивает немного на гостинчик для внука, а все остальное отправляет солдатам. Она превращает получку в муку, масло, сахар и яйца. Галя печет огромные вкусные пироги, а всю зиму она солила сало, варила холодец и жарила котлеты», — отмечает Алла.

Неравнодушные земляки помогают «кулинарному батальону», но все же денег не хватает. В большей степени Галя покупает все продукты на свои средства, хотя и зарплата дворника невелика.

Как объясняет Юсина, Галя из категории людей, которые накормят котенка, заберут несчастную собачку с улицы. Кстати, Галя так уже сделала: подобрала дворняжку. И даже если увидит на улице пьяненького мужичка, сердобольная дворничиха его поднимет и отряхнет, добавляет Алла.

«Она не пройдет мимо человеческой проблемы, поможет и поддержит. Она умная. Но при этом крикливая. Таких людей не любит начальство, потому что они только за правду, рубанут — мало не покажется. За словом в карман не лезет. Она знает права, законы и для директора неудобный человек. Но работу свою знает хорошо, к ней не придерешься», — улыбается подруга.

По словам Юсиной, она уважает личности. А Галя — по всем параметрам личность.

«Таких людей не все любят, потому что они кажутся странными и непонятными. Многие скажут: «Вот дура! Всю зарплату тратит. Пашет, пашет, а себе ничего не оставляет». Но Галя делает свое дело, не оглядываясь ни на кого», — уверяет Алла в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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