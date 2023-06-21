«Стала шерстить НАТОвские разработки»: рукодельница изобрела защиту для операторов дронов

Рукодельницы со всей России объединяются, чтобы помогать солдатам на передовой. Одно из движений, где каждый желающий может сшить одежду для бойцов, называется «Шьем для наших». У активисток уже сложилась своя база изобретений.

Организатор движения Наталья с псевдонимом Солнце рассказала нашему корреспонденту, что начинали мастерицы с малого: шили простые банданы, повязки и балаклавы. Однако запросы «из-за ленточки» бывают непростыми.

«Например, наши московские волонтеры первыми начали шить особые госпитальные подушки против пролежней. Своими выкройками и советами по пошиву они поделились в общем чате. Другие девушки придумали удобные пижамы — тоже всем рассказали. Так и получилась у нас база всех изделий», — поясняет Солнце.

Иногда от военных приходят конкретные запросы, к которым неизвестно, как подступиться, продолжает Наталья. Так, нашу собеседницу попросили спасти мерзнувшие зимой руки операторов квадрокоптеров.

«В перчатках человек не может проделывать тонкую работу с рычажками управления на пульте, а голые ладони моментально промерзали: пальцы не сгибались, а результат тоже был неутешительным», — делится Наталья в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Две недели Солнце ломала голову, ведь такую выкройку в интернете не найдешь. Стала шерстить НАТОвские разработки, пытаться учесть все нюансы. В итоге сделала опытный образец муфты на синтепоне.

«Там ладони и пульт вместе спрятаны в утепленный чехол. Есть прорези для антенн, а экран покрыт прочной и прозрачной пленкой, чтобы все хорошо видеть. Нам отправили отзыв с пожеланиями, что еще можно доработать. А потом мы уже сделали целую партию. Операторы очень благодарили», — улыбается женщина.

Как отмечает Солнце, к лету бойцы попросили новый вариант муфты, чтобы было не так жарко. Справились мастерицы и с этой задачей.

Полный текст беседы с рукодельницей «Шьем для наших» читайте здесь.