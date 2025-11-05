«Прибавка в 10 тыс. рублей»: каким пенсионерам повысят выплаты в декабре?

Некоторым российским пенсионерам в декабре повысят пенсии и выплатят ее досрочно, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Получатели страховых пенсий по старости, достигшие 80-летнего возраста в ноябре, получат прибавку в размере 10 221,7 руб. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты 8907,7 руб. и надбавки за уход 1314 руб.

На примере это выглядит следующим образом: пенсия увеличится с 37 913,4 руб. до 48 135,1 руб., что составляет рост на 26,96%. Также в связи с предстоящими новогодними праздниками пенсионеры, получающие выплаты до 11 января, получат их досрочно в декабре.

Например, если пенсия обычно поступает 5 числа, то в конце декабря человек получит две суммы — за декабрь и за январь. При этом январская выплата будет уже проиндексирована на 7,6%. Так, при ноябрьской пенсии в 27 078,98 руб. в декабре перечислят 29 136,98 руб., что на 2058 руб. больше.

Досрочные выплаты касаются в первую очередь тех, кто получает пенсию через банковские учреждения. Для получателей через «Почту России» даты выплат останутся прежними, однако при совпадении даты выплаты с выходным днем пенсию можно будет получить накануне.

Для уточнения индивидуального графика выплат экономист порекомендовал обращаться в обслуживающий банк или почтовое отделение.

Ранее сообщалось, что соцвыплаты в России вырастут вслед за прожиточным минимумом.