Соцвыплаты вырастут вслед за прожиточным минимумом
ОП: прожиточный минимум вырастет на 6,8 %
Фото: [istockphoto.com/panophotograph]
С 1 января 2026 года в России проиндексируют прожиточный минимум — он увеличится на 6,8 %. Это повлечет за собой повышение ряда социальных выплат, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Прожиточный минимум — базовая величина, от которой отталкиваются при расчете минимальной зарплаты, пособий и иных соцвыплат. По словам эксперта, вслед за его ростом увеличатся:
- пособия малоимущим семьям;
- единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;
- ежемесячные выплаты из средств материнского капитала;
- социальные доплаты к пенсии по старости.
Кроме того, прожиточный минимум влияет на правила исполнительного производства. Как напомнил Машаров, согласно ч. 1.1 ст. 9 федерального закона «Об исполнительном производстве», должник вправе сохранить сумму, равную прожиточному минимуму для трудоспособного населения в целом по РФ.
Новые значения прожиточного минимума с 1 января 2026 года:
- на душу населения в целом по России — ₽18 939;
- для трудоспособных граждан — ₽20 644;
- для детей — ₽18 371;
- для пенсионеров — ₽16 288.
