Соцвыплаты вырастут вслед за прожиточным минимумом

С 1 января 2026 года в России проиндексируют прожиточный минимум — он увеличится на 6,8 %. Это повлечет за собой повышение ряда социальных выплат, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Прожиточный минимум — базовая величина, от которой отталкиваются при расчете минимальной зарплаты, пособий и иных соцвыплат. По словам эксперта, вслед за его ростом увеличатся:

пособия малоимущим семьям;

единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

ежемесячные выплаты из средств материнского капитала;

социальные доплаты к пенсии по старости.

Кроме того, прожиточный минимум влияет на правила исполнительного производства. Как напомнил Машаров, согласно ч. 1.1 ст. 9 федерального закона «Об исполнительном производстве», должник вправе сохранить сумму, равную прожиточному минимуму для трудоспособного населения в целом по РФ.

Новые значения прожиточного минимума с 1 января 2026 года:

на душу населения в целом по России — ₽18 939;

для трудоспособных граждан — ₽20 644;

для детей — ₽18 371;

для пенсионеров — ₽16 288.

