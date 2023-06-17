«Привез в госпиталь рентген-оборудование, а мне амуницию»: боец СВО рассказал о поступках тайного волонтера

Неравнодушные люди собирают средства и помогают российским солдатам, которые каждый день рискуют жизнью на передовой. Об одном из таких героев, который пожелал остаться анонимным, рассказал боец спецоперации Сергей П.

Сергей сейчас находится в госпитале под Донецком. На передовой он успел побывать недолго. Каждый раз, отправляясь на самые опасные участки зоны соприкосновения, солдат получал ранения. Сейчас он ждет операции на руку.

«Ребята из Питера привезли обмундирование. Приехал парень, который тоже сражался, а сейчас занимается волонтерством. Он помогает госпиталям и бойцам на передовой. Хороший человек. Вот познакомились, а он по-братски сделал мне сюрприз: привез нам в госпиталь рентген-оборудование, а мне амуницию», — делится раненый в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Анонимный волонтер выбирал все на свой вкус, но все именно такое, как нужно, продолжает Сергей — видно, что человек профессионал.

«У меня новая форма, армейская аптечка, поясная разгрузка, берцы, заплечная фляжка, коллиматор (прицел — Прим. ред.), армейская панама и рожок на автомат. Нож он мне подарил еще при первой нашей встрече», — перечисляет доброволец.

Как предполагает Сергей, выбор волонтера был не случайным. При их первой встрече солдат поделился историей своих ранений.

«Мы рассказывали друг другу, как да что. Наверное, из моих случаев он услышал, что в оба моих ранения мне приходилось пацанам оказывать первую помощь под пулями и взрывами. Очевидно, поэтому аптечка тоже есть среди его подарков», — замечает наш собеседник.

Ранее боец СВО рассказал о героической гибели двух офицеров.