«Были повреждения лица, но эвакуироваться отказался»: боец СВО рассказал о героической гибели двух офицеров

Доброволец Ярослав Манцевич служит на СВО в подразделении БАРС. Будучи в отпуске, он узнал, что украинский танк подбил двух его друзей-офицеров. Оба должны были сидеть в штабе, но не смогли оставаться в стороне.

Во время штурма бойцы из «Шторма Z», луганчан и «барсовцев» объединились в сводную группу. Однако украинцы крепко отбивались, говорит Ярослав. Начальник штаба с позывным Куст командовал артиллерией, его заместитель Кот был на АГСе, автоматическом гранатомете.

«Полевой медик по прозвищу Жгут про происходящее узнал случайно из радиоэфира. Там говорили, что есть раненые, поэтому он быстро отправился на место. Раненых он нашел много. Потом пошел смотреть, где наши стоят, там нашел Куста, у которого были повреждения лица и руки. Он эвакуироваться отказался, остался командовать», — отмечает Манцевич в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как говорит Ярослав, Жгут с остальными медиками собрали раненых и повезли их эвакуировать. Когда Жгут возвращался, ему сказали ехать объездной дорогой через кладбище. Медик добрался до бойцов, оказал помощь легко раненым и пошел до места, где стоял его отряд.

«К моменту возвращения там ВСУ сильно изменили ландшафт. Нашел горящие тела Куста и Кота, они лежали один на другом. Пытался начать тушить. К нему приползли еще раненые, начал вытаскивать их вместе с товарищем. Пока вытаскивали, по ним накидывал танк, чудом остались живые», — вздыхает Ярослав.

Тела пошли забирать уже ночью по темноте, чтобы не попасть под шальную пулю или снаряд.

«Судя по позе, в которой нашли Кота и Куста, они пытались друг друга прикрыть. Хотя они были штабными, и это не их задачи, но они сами пошли до последнего. Это в крови у добровольцев, у нас штабных крыс нет, все герои», — подчеркивает боец.

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