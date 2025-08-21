Проверено в бою: российские войска получили больше 20 тысяч беспилотников «Черника»

Начиная с 2022 года российские войска получили более 20 тыс. беспилотников семейства «Черника», произведенных в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, в 2024 году в зону спецоперации поставлено свыше 4,5 тыс. аппаратов модификации «Черника-2», а на 2025 год была осуществлена поставка еще 7,5 тыс. единиц. Беспилотники отличаются модульной конструкцией и многофункциональностью.

На базе «Черники-2» создано целое семейство специализированных дронов, включая разведывательные модели, аппараты с системой автоматического удержания цели и версии с тепловизионным оборудованием для ночных операций. Модель «Черника-1» в ударном исполнении снята с производства в 2025 году в пользу разведывательных модификаций.

Как отметил собеседник агентства, эти беспилотники хорошо показали себя на донецком направлении благодаря простоте эксплуатации и высоким техническим характеристикам. Они используются для обнаружения и поражения систем связи, залпового огня и позиционных объектов.

