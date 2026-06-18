Путин запустил газовый прорыв: первый российский компрессор для СПГ бьет по западным технологиям

Владимир Путин дал зеленый свет первому отечественному компрессору для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа — и это не просто рядовой пуск, а прямой вызов санкционному диктату Запада. Об этом сообщает Lenta.ru.

Президент подчеркнул: до сих пор подобное оборудование закупалось за рубежом, и каждый контракт был «заложником» политических настроений. Теперь ключевой элемент газовой цепочки — компрессор, сжимающий топливо до жидкого состояния, — создан на российских мощностях. Испытания пройдут на площадке в республике, где уже развернута инфраструктура для тестов. Если агрегат подтвердит заявленные характеристики, серийное производство сможет закрыть потребности всех новых СПГ-проектов страны.

Эксперты уже окрестили это событие прорывом в энергетическом суверенитете. В условиях, когда Запад пытается выдавить Россию с мировых рынков газа, собственный компрессор — это не только экономия миллиардов рублей на импорте, но и возможность диктовать условия партнерам.

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