Рай для ленточных червей: названы 3 вида речной рыбы, которые опаснее других

Свежая речная рыбка, только что с воблы, — мечта многих жителей Подмосковья. Но за вкусом сочного филе часто скрывается невидимая угроза: ленточные черви и нематоды, которые прекрасно себя чувствуют в теле щуки или окуня. Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен в интервью REGIONS объяснила, как выбрать безопасный улов, почему сом и карп попали в черный список и можно ли убить паразитов морозилкой без варки.

Летний сезон — время шашлыков и ухи. Но если мясо многие научились проверять, то к рыбе отношение часто беспечное. А зря. Речные обитатели, особенно в стоячей воде, являются переносчиками паразитов, которые при попадании в человека вызывают серьезные заболевания — от дифиллоботриоза до описторхоза.

Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен предупреждает: сырая или слабосоленая рыба без предварительной заморозки — это лотерея с высокими ставками.

«Они могут быть опасны для человека при попадании в организм живыми. Чтобы снизить риск, важно подвергать рыбу термической обработке: варить, жарить или запекать. Если хочется именно свежей рыбы, выбирайте проверенных поставщиков и убедитесь, что она прошла санитарную проверку или предварительное охлаждение до -20°C минимум на 24 часа. Сырая рыба без обработки — всегда риск для здоровья», — рассказала врач.

Как выбрать рыбу на рынке: чек-лист покупателя

Покупка с рук или на стихийном развале — самый рискованный вариант. Гастроэнтеролог советует обращать внимание на пять ключевых признаков свежести. Вот список того, что должно быть в норме:

Глаза — прозрачные, выпуклые, без мутной пелены. Запавшие и мутные говорят о том, что рыба лежит давно.

Жабры — ярко-розовые или красные. Серый, коричневый или зеленоватый налет — признак разложения.

Чешуя и кожа — блестящие, плотно прилегающие, без сухих пятен и обильной слизи.

Мясо — упругое. При надавливании пальцем ямка должна быстро исчезать.

Запах — легкий, речной, водянистый. Никакой аммиачной или кислой ноты.

Врач подчеркнула, что вялая рыба, мутная слизь или неприятный аромат — верные признаки несвежести, и от такой покупки лучше отказаться.

Что делать с филе и стейками

Когда голова с жабрами уже отсутствует, задача усложняется. Понюхать и посмотреть на цвет — главное оружие. Филе должно быть однородного цвета, без желтых или серых пятен, сухих краев и посторонней слизи. Если кусок рыбы распадается в руках или источает резкий запах, от покупки лучше отказаться. Попросить санитарный сертификат на стихийном рынке можно, но, как показывает практика, продавец его вряд ли предъявит.

Щука, судак и окунь: белок без вреда

Гастроэнтеролог назвала тройку самых полезных речных хищников — щуку, судака и окуня. По ее словам, эта рыба содержит легкоусвояемый белок, имеет низкую жирность и накапливает меньше токсинов, чем ее собратья, обитающие на дне.

Черный список: сом, карп и карась

А вот от крупных экземпляров сома, карпа и карася эксперт советует держаться подальше. Эти рыбы — придонные мусорщики. Они питаются всем подряд, живут в илистой воде и, как губка, впитывают тяжелые металлы и паразитов. Сластен предупредила, что даже если тушка выглядит свежей и аппетитной, риск подцепить ленточного червя у нее выше в разы, поэтому осторожность не помешает.

Тем временем в подмосковных лесах можно найти гриб, который в Европе называют «трюфелем на ножке» и выкладывают за него огромные суммы, — черные лисички. Растут они в лиственных и смешанных лесах с дубом, буком, грабом или лещиной, на известковой или глинистой почве, среди опавших листьев, где дольше держится влага. Но это уже совсем другая история, которая требует не менее осторожного подхода, чем покупка рыбы.