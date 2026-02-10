«Раритет с водометом»: уникальную советскую амфибию ЛуАЗ «Волынь» за 750 тысяч рублей сняли с продажи

Редчайший советский автомобиль-амфибия ЛуАЗ «Волынь» сняли с продажи на популярной интернет-площадке, сообщил портал «Южный автомобиль». Владелец выставлял уникальный экземпляр, известный также как «ЛуАЗ ТПК амфибия», за 750 тыс. рублей, однако объявление о продаже в итоге удалил.

По описанию продавца, автомобиль находится в превосходном техническом состоянии и представляет значительную коллекционную ценность. Автор объявления особенно подчеркнул, что на территории России аналогов такому транспортному средству не существует. Этот необычный ЛуАЗ регулярно принимал участие в различных выставках и мероприятиях, добавил он.

Главной инженерной особенностью амфибии является наличие водомета для движения по воде. При этом во время плавания колеса автомобиля продолжают вращаться.

Отмечалось, что машина прошла комплексную реставрацию, в ходе которой ее полностью разобрали, а затем собрали заново. Кузов обработали антикоррозийным составом, а также установили новый двигатель.

Испытания подтвердили, что амфибия уверенно передвигается как по суше, так и по водной поверхности и способна перевозить до четырех человек. Все документы на транспортное средство, включая свидетельство о регистрации в ГИБДД, оформлены должным образом.

Владелец отмечал, что автомобиль идеально подходит для активного отдыха, например рыбалки, а также для участия в ретро-шоу и развлекательных мероприятиях. Причины, по которым уникальный лот в итоге был снят с торгов, не уточняются.

Ранее стало известно, что возрожденный бренд «Волга» готовится к выходу на российский рынок.