Возрожденный бренд «Волга» готовится к выходу на российский рынок

В Нижнем Новгороде начнут выпускать перерожденные автомобили «Волга»
Фото: [Советский автомобиль ГАЗ-21 «Волга» в музее «Ретро-гараж» в Сергиевом Посаде/Медиасток.рф]
Легендарный советский и российский автомобильный бренд «Волга» готовится к возвращению на российский рынок, сообщил портал CarExpo со ссылкой на пресс-службу компании Volga.
Отмечается, что основу первой линейки возрожденного бренда составят модели, созданные на базе автомобилей китайского концерна Geely. Два автомобиля — кроссовер Volga K50 и седан Volga C50 — уже прошли необходимую сертификацию и получили одобренные типы транспортных средств (ОТТС).
С технической точки зрения модели сохранят характеристики своих доноров. Volga K50 является аналогом Geely Monjaro. Он будет предлагаться в полноприводной версии с двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Седан Volga C50 (аналог Geely Preface) построен на переднеприводной платформе. Он получит тот же двухлитровый двигатель, но в двух вариантах мощности: 150 или 200 лошадиных сил, которые будут сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Запуск производства новых автомобилей Volga запланирован на весну 2026 года. Сборочные мощности будут расположены в историческом для марки городе — Нижнем Новгороде.
