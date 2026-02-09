Возрожденный бренд «Волга» готовится к выходу на российский рынок

Легендарный советский и российский автомобильный бренд «Волга» готовится к возвращению на российский рынок, сообщил портал CarExpo со ссылкой на пресс-службу компании Volga.

Отмечается, что основу первой линейки возрожденного бренда составят модели, созданные на базе автомобилей китайского концерна Geely. Два автомобиля — кроссовер Volga K50 и седан Volga C50 — уже прошли необходимую сертификацию и получили одобренные типы транспортных средств (ОТТС).

С технической точки зрения модели сохранят характеристики своих доноров. Volga K50 является аналогом Geely Monjaro. Он будет предлагаться в полноприводной версии с двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Седан Volga C50 (аналог Geely Preface) построен на переднеприводной платформе. Он получит тот же двухлитровый двигатель, но в двух вариантах мощности: 150 или 200 лошадиных сил, которые будут сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Запуск производства новых автомобилей Volga запланирован на весну 2026 года. Сборочные мощности будут расположены в историческом для марки городе — Нижнем Новгороде.

