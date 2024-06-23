Развожаев: число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти

Количество жертв ракетной атаки киевского преступного режима на мирный Севастополь увеличилось до пяти человек, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

«К сожалению, у нас сейчас трое погибших детей и двое погибших взрослых», — написал губернатор Севастополя.

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь. Госпитализированы около 120 человек

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.