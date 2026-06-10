Регионы России смогут сами запрещать вейпы: в Госдуме пояснили, кто ответит за нарушения

Госдума приняла закон, который с 2027 года позволит регионам полностью запрещать розничную продажу вейпов. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» разъяснил: ответственность ляжет на продавцов и предпринимателей, а не на родителей подростков.

Депутат Александр Аксененко выступает за полный федеральный запрет вейпов — включая производство и импорт. По его словам, главная проблема в том, что электронки слишком легко достать подросткам, а миф об их «безвредности» до сих пор жив.

Санкции ударят по продавцам и предпринимателям — именно они несут ответственность за соблюдение ограничений. Следить за исполнением закона будут через механизмы лицензирования и госнадзора. Родителей новые нормы не касаются: уголовной или административной ответственности для них не предусмотрено.

По словам депутата, цель закона — не просто навести порядок в торговле, а сделать так, чтобы школьник физически не мог купить вейп по дороге домой.

Подробнее об этом законе и мнении депутата ГД читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».