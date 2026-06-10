Запрет на продажу вейпов в России: кого накажут за нарушение

Власти субъектов РФ получат право устанавливать региональные запреты на розничную продажу вейпов. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, кого будут наказывать за нарушения и как государство должно контролировать магазины.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе документ дает право субъектам РФ с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года устанавливать региональный запрет на розничную продажу вейпов. Депутат Аксененко убежден, что в России нужно полностью запретить производство, импорт и продажу электронных сигарет.

По словам парламентария, сегодня вейпы стали для подростков слишком доступными. Многие до сих пор ошибочно считают их безопасной альтернативой курению, хотя вреда «электронки» наносят не меньше.

«Ответственность в первую очередь должна лежать на тех, кто продает такую продукцию и получает с этого прибыль. Именно магазины и предприниматели обязаны соблюдать установленные ограничения, а региональные власти — контролировать через механизмы государственного надзора и лицензирования исполнение этих требований. Закон как раз дает субъектам необходимые инструменты для такого контроля», — пояснил парламентарий.

При этом документ не вводит какой-то новой уголовной ответственности или специальных наказаний для родителей, продолжил он.

«Родители должны воспитывать и объяснять детям последствия вредных привычек, а государство — создавать условия, при которых ребенку будет как можно сложнее купить вейп „по дороге из школы“. Поэтому речь идет не просто о регулировании торговли. Это закон о защите здоровья подрастающего поколения», — заключил Аксененко.

Вейпы и электронные сигареты провоцируют у россиян развитие «попкорновой болезни» — тяжелое поражение легких развивается уже через несколько недель регулярного парения. Попадая в нижние дыхательные пути, пар от вейпов вызывает необратимые изменения в легочной ткани.