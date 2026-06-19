Российские ученые создали напиток для борьбы с детским ожирением

Детское ожирение остается одной из самых серьезных медико-социальных проблем России: за последние годы заболеваемость среди детей выросла на 25%, а среди подростков — почти на 20%. В ответ на этот вызов ученые НИИ детского питания — филиала ФИЦ питания и биотехнологии — разработали инновационный напиток на основе шиповника, обогащенного L-аргинином. Клинические испытания подтвердили его эффективность в улучшении липидного профиля, а Роспатент зарегистрировал уникальную разработку в декабре 2023 года. О том, как работает новый продукт и почему водоросли могут стать следующим шагом, — в материале Наука Mail .

Цифры и вызовы

По данным Минздрава РФ, в 2023 году заболеваемость ожирением среди детей составила 1653,3 случая, а среди подростков — более 3683 случаев на 100 тысяч населения (в 2020 году показатели были 1318 и 3075 соответственно). Популяционные исследования показывают, что реальное число детей с избыточным весом в 5–6 раз выше официальной статистики. Среднегодовой темп прироста заболевания остается высоким, что требует новых подходов к профилактике и лечению.

30 мая 2026 года вступил в силу обновленный стандарт медицинской помощи детям при ожирении (приказ Минздрава № 266н). Теперь помощь оказывается амбулаторно, в круглосуточном и дневном стационаре, в отдельных случаях предусмотрены лапароскопические операции и консультации диетолога, но из стандарта исключена лечебная физкультура.

Новый подход: без лекарств и хирургии

Современная диетология при лечении детского ожирения ориентируется на нормокалорийный рацион, сбалансированный по основным нутриентам. Одним из перспективных направлений стало создание специализированных продуктов с метаболически активными компонентами. Ученые НИИ детского питания разработали технологию производства продукта на основе порошка шиповника, обогащенного L-аргинином. Напиток предназначен для детей старше 6 лет.

Клинические исследования подтвердили его эффективность: включение продукта в рацион способствовало положительной динамике липидного профиля — снижению уровня общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов.

Ключевые преимущества разработки:

отсутствие аналогов на российском рынке

высокая биологическая и пищевая ценность

хорошая переносимость, отсутствие побочных эффектов

снижение стоимости лечения за счет немедикаментозного подхода

возможность широкого применения в комплексной терапии

В декабре 2023 года Роспатент зарегистрировал разработку под номером 2809638 C1 — «Продукт специализированный с аргинином».

Водоросли — следующий этап

Как отметила кандидат технических наук, эксперт Национальных проектов 2025 Елена Симоненко, водоросли и полученные из них биологически активные вещества, а также L-аргинин могут рассматриваться для улучшения метаболического профиля. Коррекция питания с помощью продуктов специализированного назначения является безопасным способом улучшить липидный обмен и снизить вес. В настоящее время разрабатывается линейка пищевых продуктов профилактического и лечебного профиля для детей и взрослых с использованием водорослей как перспективного сырья.

Таким образом, новый напиток — не единичная разработка, а часть системной работы по созданию доступных и эффективных инструментов для борьбы с детским ожирением без тяжелых лекарств и хирургических вмешательств.