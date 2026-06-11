Российский боксер раскрыл секрет победы в лотерею на миллион рублей

Российский боксер из Иркутской области Сергей Киренков начал участвовать в лотереях в начале 2026 года, а уже через неделю выиграл миллион рублей, сообщает Lotonews. По словам мужчины, который по профессии является аппаратчиком фармацевтической компании, секрет внезапного успеха кроется не в математических расчетах, а в собственной интуиции.

Не каждый боксер может похвастаться нокаутом в первом раунде. Сергею Киренкову повезло еще больше. Житель Иркутской области, который проводит время между тренировками и работой на фармацевтическом производстве, решил попробовать удачу в розыгрышах «Столото».

Это случилось в начале 2026 года. И всего через семь дней новоиспеченный лотерейный игрок уже оформлял выигрыш в размере 1 000 000 рублей.

Обычно победители лотерей пытаются выстроить логические цепочки: анализируют частоту выпадения чисел, просчитывают вероятность или просто называют это стечением обстоятельств. Киренков пошел другим путем.

«Секрет успеха — моя интуиция. Я прислушался к себе при покупке билета, и смог ухватить удачу за хвост в нужный момент», — объяснил он.

Спортсмен не стал углубляться в детали того, какие именно сигналы организма подсказали ему правильный выбор. Ясно одно: внутренний голос не подвел.

Ранее сообщалось, что в российском регионе потеряли победителя миллиона в лотерею.