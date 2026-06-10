В России потеряли победителя лотереи на миллион рублей

Житель Пыть-Яха купил лотерейный билет в отделении «Почты России» и стал обладателем миллиона рублей. Однако за выигрышем до сих пор не обратился, сообщает ugra-news.ru . Организаторы «Национальной лотереи» объявили розыск счастливчика и призвали всех югорчан проверить свои билеты.

Речь идет о праздничном тираже №194. Билет был приобретен в почтовом отделении Пыть-Яха, но победитель до сих пор не объявился.

В «Национальной лотерее» призывают всех жителей ХМАО, покупавших билеты на этот тираж, внимательно их проверить. Возможно, именно тот самый билет находится у кого-то из знакомых или родственников.

Получить выигрыш от 15 тысяч рублей можно в клиентском офисе компании. А вот на миллионера распространяется общее правило: обратиться за призом необходимо в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша.

Ранее сообщалось, что медсестра из Подмосковья выиграла в лотерею почти 16 млн рублей.