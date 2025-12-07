Российский Дед Мороз прогулялся по Риму в рамках предновогоднего турне

7 декабря Дед Мороз из Великого Устюга посетил Рим. В рамках предновогоднего тура он прибыл в итальянскую столицу из Вены. Организатором визита выступил Русский дом, который устроил праздник для соотечественников и итальянцев, интересующихся русской культурой, сообщает ТАСС.

В рамках организованных Русским домом мероприятий артисты Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац представили спектакль "Морозко". Этот спектакль был показан в ходе предновогоднего визита Деда Мороза в 2024 году.

Одновременно с этим в Русском доме в Риме открылся Музыкальный образовательный центр, созданный под эгидой Российской академии музыки имени Гнесиных. На данный момент более 50 студентов уже записались на курсы по фортепиано, скрипке, флейте, кларнету, сольфеджио, а также на занятия по сольному и хоровому пению.

«Музыкальный образовательный центр Русского дома в Риме – это системное музыкальное образование в лучших российских традициях, всестороннее развитие и возможность обучения как на итальянском, так и на русском языках», – приводит слова директора Русского дома Дарии Пушковой ТАСС.

В Музыкальном центре Русского дома обучение будут проводить выпускники ведущих российских и итальянских учебных заведений.