Садоводам рассказали, как не навредить растениям при подготовке к зиме

Дачников призвали быть осторожными при подготовке участков к зиме. Распространенные ошибки в обрезке и утилизации отходов могут серьезно навредить растениям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В частности, он подчеркнул недопустимость использования косилок для обрезки кустарников и деревьев. По словам депутата, такой метод является варварским и может привести к заражению растений грибком, бактериями и вредителями. Он пояснил, что обрезку необходимо проводить специальным стерильным инструментом, таким как секатор или садовая пила, делая срез под правильным углом для быстрого заживления. Косилка же, по мнению Чаплина, наносит серьезные повреждения растениям, оставляя множество сломанных ветвей.

Кроме того, эксперт обратил внимание на опасность оставления на участке больных растительных остатков и мусора. Он также предупредил о вреде глубокой перекопки земли с внесением свежего навоза. В заключение Чаплин напомнил о необходимости умеренного осеннего полива, чтобы подготовить корневую систему растений к зиме.

