Семейную ипотеку могут сделать дороже: почему не стоит ждать лучших условий

Семьям, которые планируют покупать квартиру по семейной ипотеке, не стоит рассчитывать на улучшение условий. Как заявила риелтор Юлия Юсова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», обсуждаемые изменения могут сделать кредиты дороже для части заемщиков. Главный риск сейчас — не рост цен, а потеря времени.

На Петербургском экономическом форуме семейная ипотека стала одной из главных тем, напомнила эксперт. Официальных решений пока нет, однако звучат конкретные предложения: сделать программу адресной и привязать ставку к количеству детей в семье.

Обсуждаемые цифры — около 12% для семей с одним ребенком и порядка 10% для двух детей. Нынешняя ставка в 6% может остаться только для многодетных. Разница ощутимая: смена ставки с 6% на 12% — это совершенно другой ежемесячный платеж и итоговая сумма переплаты.

Эксперт Юлия Юсова предупреждает: ждать лучших условий рискованно. Ипотечные программы со временем не смягчаются, а ужесточаются. Семья, которая год назад легко получала одобрение банка, сегодня уже сталкивается с отказами или дополнительными требованиями.

А как выбрать жилье и подготовиться к новым возможным условиям по ипотеке, читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».