Последний шанс на льготную ставку? Почему семьям стоит поторопиться с ипотекой

Семьям, которые планируют покупку квартиры по семейной ипотеке, не стоит рассчитывать на то, что условия программы станут выгоднее в ближайшем будущем. Наоборот, обсуждаемые изменения могут привести к удорожанию кредитов для части заемщиков. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила риелтор Юлия Юсова.

Почему семейная ипотека может стать дороже

По словам эксперта, во время Петербургского международного экономического форума активно обсуждалось будущее семейной ипотеки. Официальных решений пока нет, однако все чаще звучат предложения сделать программу более адресной.

В частности, обсуждаются различные ставки в зависимости от количества детей в семье. Среди возможных вариантов — около 12% для семей с одним ребенком, порядка 10% для семей с двумя детьми и сохранение нынешней льготной ставки 6% для многодетных родителей.

«Пока это лишь обсуждаемые сценарии, но сам факт таких дискуссий говорит о том, что государство рассматривает реформирование программы. В последние годы льготные меры поддержки становятся все более адресными, поэтому исключать изменения нельзя», — отметила Юсова.

Эксперт подчеркнула, что даже увеличение ставки на несколько процентов способно существенно изменить финансовую нагрузку на семью. Разница между ипотекой под 6% и под 12% означает совершенно другой размер ежемесячного платежа и итоговой переплаты за квартиру.

Фото: [ «Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Что сегодня опаснее: высокая ставка или ожидание

По мнению риелтора, главный риск для покупателей сейчас заключается не в возможном росте цен на жилье, а в потере времени.

Многие семьи откладывают покупку квартиры в надежде на новые льготы или снижение ставок. Однако практика показывает, что условия ипотечных программ со временем чаще усложняются, чем упрощаются. Банки ужесточают требования к заемщикам, меняются правила участия в программах и условия подтверждения доходов.

«В реальности есть ситуации, когда год назад семья без проблем получила бы одобрение, а сегодня уже вынуждена искать дополнительные документы или вовсе получает отказ. Поэтому ждать лучших условий бывает опаснее, чем оформить ипотеку сейчас», — пояснила Юсова.

По ее словам, если семья уже соответствует действующим требованиям программы и планирует улучшить жилищные условия, откладывать решение исключительно из-за ожидания новых льгот не стоит.

На что обратить внимание при выборе квартиры

Эксперт отмечает, что при покупке жилья важно оценивать не только стоимость квартиры, но и перспективы объекта в будущем.

Речь идет о репутации застройщика, качестве локации, транспортной доступности, развитии инфраструктуры и ликвидности жилья через несколько лет. Именно поэтому многие покупатели предпочитают обращаться к специалистам по недвижимости, которые анализируют весь рынок, а не отдельный жилой комплекс.

Кандидат экономических наук Елена Галий ранее в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала про арктическую ипотеку под 2% годовых. Эта программа рассчитана на тех, кого нужно привлечь и удержать на Севере.